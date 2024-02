Lavori in pista alla Buca del Palio, si rinnova l'anello di sabbia per le corse

La giunta comunale ha approvato, con la delibera n° 49 del 15 febbraio , i lavori di rifacimento dell'anello in sabbia dove si corre il Palio di Fucecchio, all'interno della cosiddetta Buca. Sarà l'associazione Palio delle Contrade “Città di Fucecchio” a coordinare l'iter procedurale per la realizzazione dell'intervento di miglioramento; in seguito l'amministrazione comunale, dopo aver trovato i fondi necessari, provvederà a ristorare l'associazione stessa. Grazie a questa formula i lavori potranno iniziare immediatamente e la pista sarà così pronta per gli allenamenti e per le Corse di Primavera, le prove che anticipano il Palio del 19 maggio.

L'INTERVENTO. I lavori prevedono la rimozione della sabbia dalla pista e la realizzazione di un'opera di drenaggio sul manto sottostante. Dopodiché si passerà alla sistemazione della nuova sabbia con un intervento di calibratura e regolazione della pendenza in modo da rendere la pista più performante.

TEMPI. L'intervento prenderà il via lunedì prossimo 19 febbraio con l'allestimento del cantiere e, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, avrà una durata di 10-15 giorni circa. In questo periodo la Buca del Palio, per motivi di sicurezza, rimarrà chiusa ai cittadini.

"Abbiamo accolto la proposta dell'associazione Palio delle Contrade – spiega il sindaco Alessio Spinelli – perché la formula scelta per i lavori era l'unica che potesse garantire tempi rapidi. In questo modo avremo la pista pronta, e migliorata nelle prestazioni e nel drenaggio, già alla fine di febbraio. Così il nostro impianto potrà ospitare al meglio sia le prove libere che le Corse di Primavera, in attesa del grande evento di maggio. Ho voluto incontrare i presidenti e i capitani delle Contrade per condividere questa scelta in modo da avere più sicurezza e l'impianto più performante per un migliore standard qualitativo".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa