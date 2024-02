L'Use incontra Serravalle in casa, poi lo stop al campionato

Per una sera si può pensare anche di fare festa senza crearsi più di tante tensioni che, inevitabilmente, arriveranno nella seconda fase che inizierà fra un paio di settimane. Per l’Use Computer Gross quella di domenica alle 18 al Pala Sammontana con Serravalle (arbitri Sposito di Livorno ed Antonelli di Spoleto) è una gara che per la classifica non serve più di tanto ma che andrà sicuramente onorata e giocata al meglio per motivi nemmeno troppo difficili da immaginare: onorare il campionato, non perdere il ritmo, esultare con i tifosi che accorreranno sicuramente in massa per questa serata ed infine perché, al di là di tutto, vincere non fa mai male, anzi.

"Affrontiamo Serravalle in una partita che sancisce la fine della prima fase – spiega coach Luca Valentino - i nostri avversari arrivano da un momento complicato negli infortuni ma nell'ultima giornata hanno dimostrato comunque grande atteggiamento e compattezza giocandosi punto a punto la partita contro Lucca. Sappiamo che questa gara non ha un valore di classifica ma, per come vedo le cose e per la direzione nella quale abbiamo sempre lavorato in questi anni, tutte le partite che fa una squadra giovane sono occasioni per migliorare e per fare esperienza. Quindi dovrà esserci un mix di attenzione nel rispetto dell'impegno profuso e del piacere di giocare comunque una partita di pallacanestro".

Dopo questa gara il campionato osserverà un turno di stop per stilare i nuovi calendari dopo aver conosciuto i nomi delle prossime avversarie. Per i biancorossi si profilano avversari di tutto rispetto visto che giocherà con le migliori quattro del girone del nord. Ora in alto i calici, per una sera si può fare.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa