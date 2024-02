La Partita dell'Assedio, rinviata a causa del Lutto Cittadino, sarà giocata lunedì 19 febbraio.

Il Corteo della Repubblica Fiorentina partirà alle 13.45 dal Palagio di Parte Guelfa e si sposterà in Piazza della Signoria per poi raggiungere piazza Santa Croce dove, alle 15.00, inizierà la manifestazione con lo schieramento in campo e l’esibizione dei Bandierai degli Uffizi.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa