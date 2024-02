Match decisivo per i gialloblu: scontro diretto tra Abc e Pallacanestro Sestri

All’ultima giornata lo scontro diretto che condizionerà il piazzamento dell’Abc Solettificio Manetti nella corsa verso la salvezza. Domani, domenica 18 febbraio, i ragazzi di coach Walter Angiolini faranno visita alla Pallacanestro Sestri per l’undicesima giornata del girone di ritorno, prevista in contemporanea alle ore 18 su tutti i campi (arbitri Melai di Calcinaia, Marinaro di Cascina).

Un match decisivo per entrambe le formazioni, il cui risultato concorrerà a stilare la classifica con la quale i gialloblu si presenteranno alla seconda fase di campionato. Ad attendere l’Abc, la squadra che la insegue in graduatoria, ma che dal canto suo può contare sulla vittoria conquistata all’andata al PalaBetti quando, al termine di una gara praticamente sempre in controllo, chiuse i giochi sul 76-93. A fare la differenza furono senza ombra di dubbio i centimetri e la solidità di Sestri nel pitturato, con il pivot nigeriano Anaekwe e l’ala lituana Daunys a puntellare l’area e rappresentare i principali pericoli per la difesa castellana. Doppia-doppia, non a caso, per loro a Castelfiorentino, con 17 rimbalzi e 17 punti per il primo, 11 rimbalzi e 24 punti per il secondo. Una squadra che peraltro, nelle ultime settimane, si è ulteriormente rinforzata in vista della corsa-salvezza. Dopo l’innesto dell’ala classe 2004 Leonardo Bassi, proveniente da una prima parte di stagione sempre in B Interregionale a Senigallia, l’ultimo arrivo è quello di Gabriele Mirone, centro classe ’92 con importanti trascorsi tra serie B e C Gold, che con i suoi 205 cm aggiunge ulteriore fisicità sotto le plance genovesi.

Una gara che si prospetta dunque delicata per i gialloblu sotto vari punti di vista. In primis e indiscutibilmente per le caratteristiche fisiche dell’avversario, cui si aggiungono i problemi legati ad un’infermiera nuovamente gremita e, ultimo ma non meno importante, il peso specifico dei due punti in palio, fattore che come sempre in queste occasioni sarà determinante dal punto di vista mentale. Una sfida nella quale l’Abc Solettificio Manetti andrà in cerca di quel successo esterno che manca dallo scorso 16 dicembre, ed in cui i ragazzi di coach Angiolini cercheranno di trovare, anche lontano dal PalaBetti, quella forza emersa nelle ultime tre sfide casalinghe. Con la consapevolezza di dover trasformare l’orgoglio in energia positiva e la volontà in capacità di approcciare al meglio gli ultimi quaranta, decisivi minuti di questa prima parte di stagione.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa