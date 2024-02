Meno sanzioni per eccesso di velocità a Firenze: "Maggior rispetto dei limiti, strade più sicure"

Continua il trend in discesa delle multe elevate dai sistemi di misurazione automatica della velocità.

Nel 2023 rispetto al 2022 è stato registrato una riduzione che a livello generale su tutta la città ha superato il 20%. In particolare, esaminando i dati di viale XI Agosto tra il 2022 e il 2023 si rileva una riduzione del 72% delle sanzioni; su viale Etruria uscita città un calo del 56% e infine anche sul Viadotto Marco Polo in ingresso città una riduzione del 26 % delle sanzioni.

"Questi dati rappresentano un importante obiettivo raggiunto perché, come abbiamo più volte sottolineato, la velocità insieme alla distrazione sono oggi gli elementi che causano il maggio numero di incidenti gravi – sottolinea l’assessore alla Mobilità e Polizia Municipale Stefano Giorgetti -. La riduzione dei verbali emessi dai sistemi di misurazione come i velocar evidenzia come i cittadini hanno compreso l’importanza del rispetto dei limiti di velocità e questo si traduce in una maggior sicurezza sulle nostre strade".

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa