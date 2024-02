Sorpreso a spacciare, arrestato minorenne a Prato: denuncia per un altro giovane

Sorpreso nel cedere della droga, un minorenne è stato arrestato dai carabinieri a Prato. Il giovane, italiano, è stato fermato nella sera del 16 febbraio dai militari della stazione di Jolo, durante un servizio di controllo del territorio. Identificato dopo aver ceduto 10 grammi di hashish per 100 euro ad un altro giovane, a sua volta segnalato, la perquisizione si è estesa anche all'abitazione del minorenne. Qui i carabinieri hanno rinvenuto altri 460 grammi della stessa sostanza stupefacente, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e la somma in contanti di 800 euro, ritenuta provento dell'attività di spaccio.

Un altro giovane pratese, identificato all'interno della stessa abitazione, è stato denunciato poiché trovato in casa propria a seguito di perquisizione con altri 47 grammi di hashish, insieme ad una bilancina di precisione.