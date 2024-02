Castelfiorentino si arrende al Costone Siena: ancora un match amaro per i gialloblu

Un altro scontro diretto amaro per il Gialloblu Castelfiorentino che, esattamente come nel match di andata, si arrende in volata al Costone Siena. Se il primo testa a testa stagionale era finito sul 58-56, stavolta al PalaBetti lampeggia un 51-52 davvero duro da digerire. Innanzitutto perché arriva in una sfida importante per la classifica e, secondariamente, perché allunga a quattro il filotto di sconfitte consecutive per i ragazzi di coach Dario Chiarugi. Il finale è frutto di un match che scivola via in equilibrio per l’intero arco dei quaranta minuti, tra due squadre che si alternano al comando con scarti minimi ora dall’una ora dall’altra parte. Tra le fila castellane da segnalare le ottime prove dei giovani Bartolini, miglior marcatore gialloblu con 16 punti realizzati, e Carzoli, al debutto in Divisione Regionale 2.

Botta e risposta fin dalla palla a due, con la formazione castellana che mette la testa avanti al primo riposo (13-10), salvo poi subire il contro break senese che manda le squadre all’intervallo con gli ospiti in controllo (24-28). Dagli spogliatoi rientra indubbiamente meglio il Gialloblu, che nella terza frazione, la migliore per i ragazzi di Chiarugi, prova a mettere le mani sulla sfida piazzando un parziale di 20-10 che vale il 44-38 alla terza sirena. All’inizio dell’ultimo quarto, però, Siena appare determinata a rimettere tutto in discussione, riaprendo completamente i giochi e dando vita ad un punto a punto deciso soltanto dagli episodi finali, che mettono i due punti sulla via della città del Palio.

Prossimo impegno sabato 24 febbraio alle 18.39 sul parquet di Colle.

GIALLOBLU CASTELFIORENTINO – COSTONE SIENA 51-52

Tabellino: Ciampolini 5, Turini 5, Flotta 10, Bartolini 16, Zampacavallo 8, Cetti 5, Iserani 2, Fabrizzi, Dragoni, Cavini, Talluri T., Carzoli. All. Chiarugi. Ass. Miranceli.

Parziali: 13-10, 24-28 (11-18), 44-38 (20-10), 51-52 (7-14)

Arbitri: Natale di Calcinaia, De Trane di Pontedera.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa