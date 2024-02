Dalla Svezia a Roffia, al via agli allenamenti per tre squadre nel lago di San Miniato

Ben tre squadre di canottaggio svedesi si sono recati al bacino remiero di Roffia, a San Miniato, per iniziare una settimana di voga sotto l'occhio esperto degli allenatori della Canottieri San Miniato.

Gli atleti, residenti di Stoccolma e Malmo, sono di tante nazionalità diverse: brasiliani, russi, tedeschi, inglesi, canadesi e...svedesi.

I circoli remieri hanno scelto il lago di Roffia per effettuare un stage di specializzazione gestito e in accordo con i tecnici della Canottieri San Miniato. Lo stage durerà una intera settimana, da 18 al 25 febbraio. Questo importante evento dimostra quanto sia strategico e importante per avviare quell'attività a livello nazionale e internazionale che l'impianto di Roffia si merita.

Alla fine del primo allenamento è intervenuto l'assessore Loredano Arzilli, per portare un saluto da parte del Comune agli ospiti.

Nel 2024 si festeggiano 30 anni della Canottieri San Miniato, società che ha un palmares sportivo di riguardo dalla partecipazione olimpica ai titoli mondiali e italiani, oltre ad una grande attività nel sociale con scuole, campi solari, e attività rivolta a soggetti disabili.

Questo grande impegno sportivo e sociale della società giallorossa purtroppo non trova ancora riscontro con la realizzazione definitiva dell'impianto sportivo che obbliga la società a utilizzare solo una parte del lago che non corrisponde alle dimensioni delle norme federali di riferimento.

Fonte: Canottieri San Miniato ASD