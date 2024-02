Deceduto 86enne in un corso d'acqua nelle campagne di Vinci, ipotesi malore

Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi nelle campagne di Vinci. Un uomo di 86 anni è deceduto nei pressi di un corso d’acqua. Dalle prime informazioni, l’ipotesi è quella di un malore. Sul posto, nella località di Sant’Ansano poco prima delle 18, sono intervenuti i mezzi del soccorso sanitario inviati dal 118, i carabinieri e i vigili del fuoco di Empoli.

La squadra del distaccamento del Terrafino ha raggiunto e recuperato l’uomo, per il quale il medico ne ha constatato il decesso. Il terreno dove è stato ritrovato si trova vicino all’abitazione dell’uomo, rinvenuto in un fossato poco profondo. Secondo quanto emerso dalle verifiche, la morte sarebbe riconducibile a cause naturali. La salma è stata affidata ai familiari.