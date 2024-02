Gazebo Forza Italia per raccolta firme contro aumento Irpef: "Grande affluenza"

Grande affluenza oggi ai gazebo di Forza Italia a Firenze, per l'inizio della raccolta firme contro l'aumento dell'Irpef deciso dalla Giunta regionale toscana. L'iniziativa si sta svolgendo in tutte le province toscane, coinvolgendo centinaia di militanti e dirigenti. Stamattina, in piazza Beccaria, erano presenti la coordinatrice cittadina del partito, Mariagrazia Internò insieme ad alcuni militanti e candidati al Consiglio comunale.

"Abbiamo spiegato ai fiorentini - dichiara Internò - cosa sta succedendo in Toscana, dove Giani ha aumentato l'Irpef di 200 milioni di euro, per pagare il buco nella sanità, che è sempre peggio a livello qualitativo, con 11.000 persone che aspettano da tre anni un intervento chirurgico. Abbiamo registrato un grande scontento per come il Pd amministra la Regione e la città, e raccolto diverse firme. Ripeteremo l'iniziativa a breve, e porteremo le firme raccolte all'attenzione del Consiglio regionale".

Fonte: Ufficio stampa