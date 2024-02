Ignoti bloccano il cancello del cimitero di Signa e contestano la gestione, intervengono i carabinieri

Intervento dei carabinieri di Signa questa mattina al cimitero comunale dove, la notte scorsa, ignoti hanno bloccato il cancello di ingresso della struttura con una catena con un lucchetto. Inoltre è stata anche lasciata anche una lettera scritta, nella quale è contestata la gestione dei servizi cimiteriali e lo stato in cui versa la struttura.

Davanti al cancello è stata rinvenuta anche una busta di carta, contenente parte di una lapide in marmo, verosimilmente proveniente dallo stesso cimitero e un'altra lettera, sempre in merito alla gestione del servizio, indirizzata al sindaco. Ultimati gli accertamenti, il cimitero è stato riaperto al pubblico. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri di Signa.