L'Use batte Serravalle Scrivia: tra le prime otto, si avvia alla seconda fase del campionato

Prendere tanto da una partita che non serve a niente. La magìa riesce all’Use Computer Gross che chiude la prima parte della stagione battendo Serravalle Scrivia 71-53 e scoprendo appunto di avere tanti motivi per sorridere: la classifica con cui entra nella seconda fase, il bilancio della prima (15 vittorie e 7 sconfitte), altri giovani interessanti su cui lavorare (stasera Tosti, Fogli e Giantini) e, soprattutto, un Quartuccio su cui di nuovo poter contare. Il ritorno in campo del play napoletano è forse la cosa più bella di questa gara, un rientro nei tempi giusti per poter poi essere pronto per dare il proprio contributo nell’ultimo sforzo, la ricerca di un posto play-off. Ultimo, e non certo per importanza, l’apporto del pubblico che ha fatto da degna cornice a questa prima festa nella speranza di poterne fare poi un’altra più avanti con l’ingresso nelle magnifiche otto.

C’è anche da raccontarla un po’ questa partita che non ha interesse per nessuna delle due e che viene così giocate a cuore leggero, per divertire e divertirsi. Entrambi gli obiettivi vengono raggiunti ma siccome coach Valentino non conosce la parola rilassarsi, la squadra parte forte e morde in difesa gli avversari. Ad inaugurare la festa è Baccetti con 5 punti ed il primo ad andargli dietro è Sesoldi con la tripla dell’8-3. Sul 10-3 di Calabrese coach Gatti chiama minuto ma, quando si riparte, la storia non cambia con un gioco da 3 di Sesoldi e, soprattutto, il tutti in piedi per il ritorno in campo di Quartuccio. Al 10’ siamo 22-14 ed i primi cinque minuti della seconda frazione vedono mani fredde da entrambe le parti. La gara si anima un po’ nel finale quando De Leone e Mazzoni trovano i canestri che mandano le squadre al riposo lungo sul 36-24. Da quel punto in poi di cosa da raccontare ce ne sono davvero poche e così ci pensa Luca Valentino a dare un po’ di interesse alla gara mandano in campo il 2005 Tosti che, fra una sportellata e l’altra col roccioso Pavone, si prende pure la soddisfazione di segnare e dare anche una bella stoppata che per un pivot non guasta mai. Sesoldi va in trance con un paio di triple, la seconda delle quali dopo un bel gioco in transizione con Quartuccio che fa esplodere il palazzetto. Al 30’ siamo 58-39 ed i dieci minuti finali vedono il primo canestro di Quartuccio e qualche minuto per Fogli e Giantini. Ed alla fine, col pubblico ed i bambini del minibasket, via alla festa.

E ora si passa alla seconda fase che inizia dopo un fine settimana di stop per la stesura del calendario. L’Use Computer Gross giocherà contro Saronno, Pavia, Casale Monferrato e e Gazzada. Si parte con questa classifica: Cecina 10, Use Computer Gross, Pavia e Saronno 8, Casale Monferrato 6, Virtus Siena 4, San Miniato e Gazzada 2. Le prime sei andranno ai playoff.

Quindi dimenticare la festa, da martedì si lavora per il nuovo obiettivo.

71-53

USE COMPUTER GROSS

Giannone 12, Giantini, Baccetti 5, Sesoldi 17, Rosselli ne, Fogli, Calabrese 8, De Leone 6, Mazzoni 7, Quartuccio 2, Tosti 4, Cerchiaro 10. All. Valentino (ass. Elmi/Cappa)

TRE COLLI SERRAVALLE

Rossi 1, Avino, Razic 9, Tava, Ruiu 15, Corino 11, Pavone 5, Perez 6, Ragazzini 6, Gay ne. All. Gatti (ass. Gagliardini/Colli)

Arbitri: Sposito di Livorno e Antonelli di Spoleto

Parziali: 22-14, 36-24 (14-10), 58-39 (22-15), 71-53 (13-14)

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa