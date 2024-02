Tiro a segno, medaglia d'oro per il fucecchiese Alfio Giubbilei

La Sezione del Tiro a Segno di Fucecchio in data 17 febbraio 2024 ha partecipato alla prima gara della prima edizione di Eos trophy, nella categoria pistola aria compressa dai 10 mt, con Alfio Giubbilei e Silvia Giubbolini che si è tenuta a Veronafiere presso il padiglione della UITS con oltre 50 tiratori impegnati sulle linee, fra cui anche quelli paralimpici.

Silvia Giubbolini ha mancato l'accesso alla finale per una manciata di punti mentre Alfio Giubbilei è riuscito a classificarsi per la finale e ad aggiudicarsi il primo posto della prima edizione con una grandissima prestazione tenuto conto soprattutto della elevata preparazione degli atleti in gara.

Nella finale "olimpica", che ha osservato però il regolamento del "Fuori Uno" per un totale di 36 colpi, a imporsi è stato Alfio Giubbilei (Fucecchio), con un totale di 347,9 punti. Il toscano ha preceduto Alice Bruno (Treviso), seconda con uno score di 345,6 punti, e Giulia Campostrini (Verona), terza a quota 325,4 punti (Fonte sito Uits).

Fonte: Tiro a Segno Fucecchio