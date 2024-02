Bus Pisa-Montopoli-Santa Croce-Fucecchio, cambiano gli orari delle partenze

Autolinee Toscane informa che da lunedì 26 febbraio 2024 le Linee 879 e 880 del Trasporto Pubblico Pisa Extraurbano subiranno variazioni sia negli orari che nei percorsi al fine di rispondere alle esigenze avanzate dall’utenza.

In particolare:

-La corsa delle 7:04 da San Romano a Montopoli verrà anticipata di 12 minuti e partirà alle 6:52, così come di 12 minuti verrà anticipata la corsa delle 7:12 da Montopoli a Fucecchio che quindi partirà alle 7:00. Vengono entrambe anticipate di 12 minuti per garantire un arrivo più conforme a Fucecchio per l'ingresso delle scuole;

- La corsa delle 7:55 da Fucecchio a San Romano stazione viene posticipata di 5 minuti e quindi partirà alle 8:00 e per garantirne una migliore puntualità non transiterà più da piazza Beini a Santa Croce dove non risultava esservi utenza;

- La corsa delle 7:32 da San Romano Stazione verrà anticipata di 2 minuti e quindi partirà alle 7:30 per recuperare tempo e passerà anche da Piazza Beini, questa corsa attenderà il treno in arrivo da Pisa alla stazione di San Romano;

- La corsa delle 7:47 da Santa Croce verrà posticipata di 5 minuti e quindi partirà alle 7:52,

- La corsa delle 8:03 da San Romano Stazione verrà posticipata di 2 minuti e quindi partirà alle 8:05;

- La corsa delle 8:11 da Montopoli verrà posticipata di due minuti e quindi partirà alle 8:13.

Fonte: Autolinee Toscane