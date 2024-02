Cerretese Pallavolo, è vittoria contro l'U18 Il Bisonte

Continua la marcia nelle zone alte della classifica del Girone B per la Cerretese Pallavolo in Serie D Femminile.

Nella seconda giornata del girone di ritorno le ragazze di Coach Marco Angiolini e Giulia Lensi si sono imposte al tiebreak sul campo del Volley Art – Il Bisonte, squadra Under 18 della formazione che milita in Serie A1 femminile.

Sulla carta si prospettava un impegno piuttosto agevole ma l’insolito anticipo del venerdì è stato indigesto per le biancoverdi che dopo una buona partenza si sono smarrite completamente nel secondo set permettendo alle avversarie di impattare sul set pari. Il terzo set è stato sempre sotto controllo delle ragazze della Cerretese che però si sono innervosite nella parte finale consentendo il sorpasso alle giovani avversarie per 25-23 dopo aver rincorso anche di 8 punti. Le biancoverdi sono riuscite a ristabilire le gerarchie senza perdersi d’animo e con ritrovata lucidità hanno tenuto sotto controllo il quarto set fino a dilagare nel tiebreak terminato con un insolito 15-3.

I due punti conquistati permettono di rimanere al secondo posto in solitaria, a due lunghezze dalla capolista San Miniato e con due punti di vantaggio sul duo Bottegone/Prato: un mezzo passo falso che ci sta in un percorso lungo 26 gare e che era partito con obiettivo salvezza, presto cambiato nella ricerca dei primi tre posti utili per i playoff.

Le parole di Coach Angiolini “Sicuramente non la migliore partita dell’anno. Purtroppo, non siamo riusciti per tutto il secondo e terzo set a guidare il gioco e siamo stati costretti a seguire il gioco del Volley Art. Solo dal quarto set siamo riusciti a riprendere le redini dell’incontro portandoci al tiebreak e poi alla vittoria. Certamente un rallentamento alla corsa ai playoff, fortunatamente siamo riusciti a portare a casa la vittoria. Adesso servirà ricominciare a lavorare con costanza e pazienza.”

Prossima gara sabato 24 ore 21 a Cerreto Guidi, contro Libertas System: altro match sulla carta agevole ma la partita contro il Volley Art ha dimostrato ancora una volta che in questo girone non sono ammessi cali di tensione.

Il tabellino: Bandecchi, Bargagli (2), Berlincioni (L2), Bertagni, Bicci (24), Brotini, Casini, Cioni (L1), Iacopini (15), Innocenti (4), Lupi (22), Maranghi, Marradi (K), Nuti, Raho (2), Saladino (2).

Fonte: Cerretese Pallavolo