Cgil, iniziativa su giovani e lavoro nelle Ferrovie

Si terrà domani, martedì 20 febbraio, dalle 11, presso la Camera del Lavoro di Firenze (Borgo Greci 3) il convegno organizzato da Filt Cgil “Next Rail: connettiamo il futuro”.

Nel corso dell’iniziativa verranno presentati i risultati del questionario, promosso dal Dipartimento Mobilità della Filt Cgil Nazionale e realizzato in collaborazione con dei giovani delegati del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane, indirizzato a tutti i ferrovieri, con lo scopo di analizzare il rapporto che hanno i dipendenti del Gruppo con il lavoro e con il sindacato.

A seguire sui temi del questionario ci sarà una tavola rotonda, moderata dal giornalista Leonardo Testai, che vedrà la partecipazione di Stefano Malorgio, segretario generale della Filt Cgil, di Annalisa Tonarelli, ricercatrice in sociologia dei processi economici e del lavoro e coordinatrice del Master in Scienze del Lavoro e gestione delle risorse umane, di Adriano Mureddu, responsabile Human Resources del Gruppo Ferrovie dello Stato e di Marzia Birra, giovane delegata che ha partecipato all’elaborazione del questionario.

Sarà possibile seguire l’iniziativa in diretta sulla pagina Fb della Filt Cgil nazionale.

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio stampa