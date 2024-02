Cinquanta sfumature di vita, si presenta il libro dello carrozziere-runner Alessio Maioli

Cinquanta sfumature di vita. Sabato 24 febbraio alle 16.30 nella Sala Consiliare del Comune di Montopoli in Val d’Arno sarà presentato il libro scritto da Alessio Maioli “Cinquanta sfumature di vita”. Un'intervista condotta dal giornalista Marcello Baggiani guiderà il pubblico attraverso le vicende raccontate nel libro. Cinquanta racconti che ripercorrono i cinquant’anni di vita del proprietario di una carrozzeria, aspirante scrittore, pronto a macinare percorsi con le scarpe da corsa ai piedi. L’autore, con una vena comica, chilometro dopo chilometro, rimette in prospettiva gli anni trascorsi, per rendersi conto che quelli che pensava fossero rimpianti, forse, sono solo sogni non ancora realizzati. Ma per renderli reali c’è ancora tempo, in fondo, è solo a metà strada.

Alesso Maioli è un nome noto a Montopoli. Gestisce un’azienda di autoriparazioni e da qualche tempo è riuscito a coniugare le sue due passioni: la corsa e la scrittura, scrivendo articoli umoristici per un sito sportivo. Cinquanta sfumature di vita è il suo primo libro.

"Ubriachi delle vite che traboccano dai social, spesso interessanti solo perché molto visibili, all’alba dei miei cinquant’anni ho provato a raccontare in un libro la faticosa semplicità di una vita comune – spiega l'autore --. O meglio, “normale”. Se siete curiosi, sabato vi racconto il suo cammino dalla tastiera alla libreria. Vi aspetto".

Alla presentazione, evento patrocinato dal Comune di Montopoli, sarà presente il sindaco Giovanni Capecchi e Francesca Pau della libreria Equilibri di Pontedera. Firmacopie al termine della presentazione e brindisi con l'autore.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa