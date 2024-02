Crollo cantiere, la Rsu Sammontana invita al presidio-sciopero di Firenze

La rsu Sammontana - stabilimenti di Empoli e Vinci - insieme a tutti i lavoratori, sinceramente colpita dalla gravissima strage sul lavoro in cui hanno perso la vita 5 persone a Firenze e tre sono rimaste ferite, esprime una piena condanna e una sentita indignazione per la disgrazia intollerabile che ha colpito questi sfortunati lavoratori già di per sé costretti a lavorare in condizioni sempre piu' difficili e precarie perché vittime anche di una legislazione progressivamente peggiorativa e di una deregolamentazione perversa che si è determinata pure con la recente attivazione dell'appalto a cascata.

La rsu esprime pieno cordoglio e solidarietà alle famiglie delle vittime così come di tutte le vittime sul lavoro che quest'anno hanno già raggiunto la quota di quasi 150 mentre lo scorso anno sono state più di mille: stiamo purtroppo parlando di persone che sono andate a lavorare e hanno perso la vita.

Quanto si è verificato e quanto sta accadendo da troppo tempo deve fare riflettere tutto il mondo del lavoro perchè la progressiva diminuzione dei diritti delle persone, anche sindacali, determina condizioni di lavoro sempre più inaccettabili oltre poi ad un salario tutt'altro che dignitoso come invece viene previsto dalla costituzione italiana.

Una situazione del genere, unita al perdurare delle morti sul lavoro per mancanza di sicurezza non è ormai più tollerabile e rischia di portarci pericolosamente indietro, fino agli anni '50, con il risultato di un lavoro sempre più malpagato, precarizzato in modo selvaggio e senza diritti.

Nell'invitare soprattutto gli organi preposti a fare piena luce per un giusto ed equo sentimento di giustizia e di rivalsa nei riguardi di tutte le famiglie delle vittime, rivolge un sentito appello a tutti i lavoratori di ogni realtà produttive per invitarli a partecipare al presidio che si terrà a Firenze mercoledì alle ore 16,30 (verranno al più presto resi noti luoghi e percorsi) per poter esprimere nelle piazze il proprio forte e vivace dissenso rispetto a chi vorrebbe distruggere i dirittie calpestare anche la dignità dei lavoratori.

Lo sciopero generale nazionale di due ore è previsto per mercoledì 21 febbraio è stato proclamato da Cgil e UIl con partecipazione al presidio fiorentino delle 16.30. Saranno presenti i segretari generali Landini per la Cgil e Bombardieri per la Uil.

Fonte: Rsu Sammontana