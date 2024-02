Guidano da ubriachi, due denunce a Pisa

Tre denunce, di cui due per guida in stato di ebbrezza, da parte dei carabinieri di Pisa. A Pisa un uomo prima ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti, poi, in seguito a un test con l'etilometro, è stato sorpreso col tasso alcolemico tre volte oltre il consentito. A lui è stata ritirata la patente.

Durante la notte, sempre a Pisa, un altro uomo è stato trovato con tasso alcolemico pari quasi al triplo del consentito: oltre alla denuncia, è scattato il ritiro della patente.

Infine, i carabinieri, nella serata di ieri a Pisa, hanno sorpreso e deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica pisana un soggetto, sorpreso in violazione della misura del divieto di ritorno nel comune.