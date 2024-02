Intervento della municipale di Pisa nella ex stazione Cpt

La Polizia Municipale di Pisa è intervenuta nelle prime ore del mattino nella ex stazione Cpt, tra via Pellico e via Bixio, a fianco dell’ingresso del parco Stampace, dove era segnalata la presenza di persone che si erano introdotte abusivamente dentro la struttura. All’interno non è stato trovato nessuno, sebbene tracce evidenti confermassero la presenza recente di persone che si erano introdotte spaccando i vetri di una finestra. Molti i rifiuti di vario tipo accumulati all’interno del locale. Terminato il sopralluogo, personale del Comune di Pisa e di Geofor sono intervenuti per la bonifica e la messa in sicurezza dei locali.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa