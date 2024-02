La Cip-Ghizzani continua a vincere

Arriva l'ottava vittoria consecutiva della Cip-Ghizzani, che archivia la pratica Agliana in tre set. Una partita che si è andata a complicare ad ogni set, soprattutto per errori delle ragazze che avrebbero potuto chiudere la gara più velocemente mantenendo la carica del primo set. Nel primo parziale, infatti, Lari e compagne hanno condotto il gioco senza sbavature mantenendo sempre un ampio vantaggio (3-8, 8-16, 11-20). Diversi gli ace e buona prova in attacco, con le avversarie che nonostante la prontezza in difesa non avevano modo di rigiocare efficacemente. Lo stesso è avvenuto nel secondo set, pur con più difficoltà che comunque non hanno impensierito la squadra (5-8, 12-16, 16-20). Il terzo set, invece, è apparso più complicato già dai primi punti. Diversi gli errori al servizio e molte le disattenzioni in difesa, cosa che è andata ad incidere anche sull'efficacia dell'attacco. Nonostante questo le ragazze sono rimaste in vantaggio (6-8, 11-16, 16-20) fino a che anche la ricezione non ha iniziato a cedere, concedendo alla Aglianese non solo di agganciare la Cip-Ghizzani in un momento critico del parziale (19-20, 23-23, 24-24) ma anche di ottenere ben due set point per fortuna prontamente sventati dalle biancorosse.

Questa settimana è prevista la pausa dal campionato per la Cip-Ghizzani, cosa che consentirà di annullare le distanze tra le prime posizioni della classifica di quello che, come abbiamo sempre detto, è un campionato difficile il cui risultato è completamente aperto.

La squadra di Buoncristiani tornerà a giocare il 2 marzo in trasferta a Carmignano contro Punto Sport.

Asd Volley Aglianese: Bini, Forasassi, Giuliani, Gori, Leoni, Magnolfi, Quadrino I., Quadrino S. (K), Randazzo (L1), Romanelli, Romani, Tredici (L2), Zine; I all. Targioni, II all. Spagnoli

Cip-Ghizzani: Aglietti (L2), Agnetta, Barnini, Del Carlo, Farieri, Lari (K), Malatesti, Picchianti (L1), Pratelli, Scardigli, Talluri, Tofanari, Zingoni; I all. Buoncristiani, II all. Furiesi

Fonte: Ufficio Stampa