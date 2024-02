La Misericordia di Fucecchio lancia la campagna tesseramento 2024

La Misericordia di Fucecchio cerca nuovi tesserati. Sono già oltre mille i confratelli e le consorelle ma c’è bisogno di nuova linfa vitale.

Il tesseramento 2024 segna la ripartenza della Confraternita. Ci sarà la possibilità di rinnovare la tessera anche mediante bonifico al seguente IBAN: IT93W0306909606100000065241 (Banca Intesa) indicando nella causale "NOME E COGNOME TESSERAMENTO 2024", l'importo della tessera è di 20 euro.

Una tessera vale anche per i familiari conviventi.

Da ricordare che la tessera dà diritto ad agevolazioni e sconti con istituti del territorio con i quali la Misericordia ha siglato accordi speciali.

Inoltre, attraverso la tessera si può usufruire di tutti i servizi sociosanitari che la Misericordia mette a disposizione della popolazione attraverso i suoi volontari.

Il governatore Ciro Macchiaroli ricorda a tutti che rinnovare la tessera permette di: “Continuare a sostenere la nostra associazione nell’effettuare le opere di carità, di beneficenza e di misericordia a favore di tutti i cittadini. Usufruire, estendendoli anche ai propri familiari, di interessanti vantaggi ed agevolazioni in campo sanitario”.

La tessera può essere rinnovata anche direttamente in sede a Fucecchio in Corso Matteotti 30, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 in poi.

Fonte: Ufficio Stampa