Nazionale di Basket Sindrome di Down, a Scandicci allenamento aperto in vista dei Trisome Games in Turchia

Tre giorni di intensi allenamenti a Scandicci dal 23 al 25 febbraio 2024 per la Nazionale italiana di Basket Sindrome di Down, campione del mondo in carico, nell'ambito di un raduno sportivo in preparazione dei Trisome Games in programma ad Antalya, in Turchia, dal 19 al 26 marzo prossimi.



Il raduno della Nazionale italiana di Basket Sindrome di Down avrà un momento pubblico molto importante domenica 25 febbraio 2024 dalle 10 alle 11,30, con un allenamento aperto al pubblico presso la palestra della scuola secondaria di primo grado Gianni Rodari di via Sassetti 1 a Scandicci, raggiungibile con la linea 1 dela tramvia (fermata De Andrè).



Ad organizzare il raduno della Nazionale italiana di Basket Sindrome di Down l'associazione Spingi La Vita onlus, Scandicci Basket, Comune di Scandicci, la Federazione Sportiva Paralimpica riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico, la Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali Fisdir.



Il soggiorno degli atleti durante il raduno della Nazionale italiana di Basket Sindrome di Down è interamente a carico dell'associazione Spingi La Vita onlus.