Nella biancheria intima 21 dosi di cocaina, 16 di ketamina, e 28 pasticche di ecstasy: arrestato 24enne

Un uomo peruviano di 24 anni è stato arrestato a Prato durante un controllo della polizia, in possesso di una notevole quantità di droga nascosta nella biancheria intima. Le sostanze sequestrate includono 21 dosi di cocaina, 16 di ketamina, e 28 pasticche di ecstasy, oltre ad altre droghe. Il giovane, privo di dimora e senza regolare permesso di soggiorno, è stato fermato insieme a due italiani mentre transitavano in auto in direzione Firenze. Il suo atteggiamento nervoso durante il controllo ha insospettito gli agenti, che hanno proceduto alla perquisizione, trovando la droga e una somma di 120 euro in banconote di piccolo taglio, sospettate di essere provento dell'attività di spaccio e sequestrate. È stato anche emesso un provvedimento di espulsione dal territorio italiano nei suoi confronti.