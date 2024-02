Nuovo libro per l'ingegnere empolese Carlo Pagliai

L'ingegnere empolese Carlo Pagliai, noto agli 'addetti ai lavori' del settore edile per il suo canale web e YouTube, ha pubblicato il nuovo volume "Mutamento d'uso immobiliare", una Guida completa alle trasformazioni funzionali degli edifici nell’urbanistica italiana. Il libro arriva dopo il successo del libro "Ante '67".

L'attuale volume consiste nell'analisi critica di normative e giurisprudenza sulla disciplina dei cambi di destinazione d’uso con uno sguardo al passato e uno al presente. Il testo si propone di ricomporre la disciplina storica e attuale dei cambiamenti di destinazione d'uso, e risponde alla necessità di affrontare una materia ancora in cerca di un equilibrio sufficiente tra normativa nazionale e legislazioni regionali.

Gli operatori del settore confermano la presenza di una disciplina funzionale urbanistica che si presenta come ipertrofica, articolata verticalmente su tre livelli "a setaccio" conseguenti: nazionale, regionale e comunale, commentando anche i livelli orizzontali. La riflessione sulle sfide e le opportunità connesse a questa materia costituisce un contributo fondamentale per un migliore inquadramento delle dinamiche urbanistiche e territoriali, che hanno caratterizzato anche il mio percorso universitario in pianificazione territoriale e urbanistica.