Ruba un giubbotto in un pub e usa il bancomat che era nelle tasche per svuotare il conto: denunciato

I carabinieri hanno individuato un cittadino peruviano che si è impossessato del giubbotto di un altro individuo all'interno di un pub in Piazza della Signoria a Firenze. Il giubbotto conteneva il portafoglio con bancomat, carte di credito e 100 euro in contanti, oltre alle chiavi della macchina. Il ladro ha poi utilizzato i bancomat per prelevare denaro, svuotando il conto della vittima per un totale di 621 euro. Durante la perquisizione, sono stati ritrovati alcuni degli oggetti rubati, ad eccezione delle chiavi della macchina e parte della somma contante. Il cittadino peruviano è stato deferito in stato di libertà con l'accusa di furto aggravato e indebito utilizzo di valuta elettronica.