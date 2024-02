Sanzioni per abbattimento illegale di alberi in zona protetta: multati proprietari del terreno e la ditta

Durante un'operazione di controllo ambientale, i Carabinieri Forestali del Nucleo di Montenero hanno scoperto delle irregolarità in una zona rurale. È emerso che tre alberi di pino domestico erano stati abbattuti in un terreno privato senza autorizzazione, in un'area protetta dei Monti Livornesi soggetta a vincolo paesaggistico. Di conseguenza, i proprietari del terreno e il responsabile dell'azienda che ha eseguito l'abbattimento, un uomo di 55 anni proveniente dall'Europa orientale, sono stati multati per un totale di 300 euro per violazioni della normativa forestale, inclusi l'abbattimento degli alberi e la combustione dei resti vegetali senza sorveglianza.