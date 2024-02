Scritta vandalica su cabina street art a Pontassieve

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica, e Comune di Pontassieve esprimono vivo dispiacere per la scritta vandalica che, ad appena due settimane dall’inaugurazione, ha imbrattato l’opera di street art “Fare luce… per essere liberi”, realizzata dagli artisti Mattia Sarti ed Enrico Bagnoli.

Un fatto ancora più grave se si considera che l’intervento è frutto di un progetto sulla legalità curato dalla scuola media Maltoni dell’Istituto comprensivo di Pontassieve, che ha visto gli studenti lavorare con passione su testi e bozzetti per dare un messaggio di speranza e coraggio, contro tutte le mafie.

L’Amministrazione Comunale e il Comune di Pontassieve si attiveranno per ripristinare la parte danneggiata della bella opera, per continuare ad affermare che c’è una società buona che non si arrende di fronte all’indifferenza e alla maleducazione.