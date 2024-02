Traffico internazionale di hashish da Spagna e Marocco, 15 arresti

Producevano e spacciavano hashish importato da Marocco e Spagna e poi redistribuito in tutta Italia. I finanzieri di Pisa, Brescia e Bergamo hanno eseguito arresti in carcere per 15 persone su richiesta della procura Dda di Brescia e provvedimento emesso dai gip di Brescia e Bergamo.

La struttura criminale era gestita da una famiglia di origini marocchine che collegava i vari membri tra Italia, Spagna e Marocco. Arrivava nel nostro paese dalla Spagna tramite camion targati spagnoli e con corrieri compiacenti. Il carico di copertura che passava da Ventimiglia era di alberi da frutta o batterie per automobile. Lo stupefacente veniva poi consegnato in Italia e in seguito smistato.

Il gruppo criminale era composto di 18 marocchini, afghani, spagnoli, senegalesi e italiani, con base operativa nel Bergamasco 8Dalmine, Stezzano e Osio Sotto), dove in una cascina dedita alla produzione di formaggi veniva stoccata la droga. Si contesta l'importazione illecita di 1.300 kg di droga, dal valore sul mercato di 4,5 milioni di euro. I soldi dell'incasso venivano trasferiti da uno dei promotori dell'associazione tramite finti broker finanziari direttamente in Spagna.