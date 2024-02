Vola il Pinocchio del Carnevale di San Miniato Basso in ricordo di Bruno Mori

Il Pinocchio del Carnevale dei Bambini di San Miniato Basso ha preso il volo nel pomeriggio di ieri, domenica 18 febbraio, sancendo la fine delle feste in maschera. Una giornata come sempre di festa ma con una punta di amarezza. Ad assistere al volo del Pinocchio di cartapesta, che quest'anno sanciva i 100 anni dall'istituzione di San Miniato Basso come frazione, non c'era Bruno Mori. L'85enne, noto per essere l'autista del trenino dei bimbi mascherati, è scomparso a ottobre dell'anno scorso. La cerimonia del volo del Pinocchio è stata fatta anche in suo ricordo.

"Sappiamo che da lassu Bruno ci hai aiutato anche oggi a far volare il nostro Pinocchio. Vola Pinocchio, vola il più lontano possibile, porta in giro tutta l’allegria del nostro carnevale e torna presto a casa", commenta il comitato organizzatore. Infatti, la procedura è nota: dopo aver preso il volo con decine di palloncini gonfiati a elio, il Pinocchio finisce per atterrare a decine di km dalla Casa culturale, fulcro del Carnevale. Nei casi in cui venga ritrovato, il Pinocchio finisce in teca, nel museo assieme agli altri fantocci che negli anni precedenti hanno compiuto le tratte più bizzarre, addirittura anche fuori dall'Italia. Nei prossimi giorni vedremo fin dove sarà potuto arrivare il burattino più celebre del mondo.