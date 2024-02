Al via il cantiere per la demolizione dell'ex stamperia a Certaldo

Ieri, lunedì 19 marzo, è iniziato il cantiere per la demolizione dell'edificio ex stamperia situato in Viale Matteotti. Questo segna l'inizio di un progetto ambizioso che trasformerà l'area in un moderno centro socio-culturale polivalente, grazie ai finanziamenti ottenuti nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

In accordo con la ditta appaltatrice, sono state adottate misure per garantire la sicurezza durante tutte le fasi dei lavori, compresa la successiva ricostruzione. La recinzione del cantiere ha richiesto la modifica temporanea della viabilità circostante.

È stato disposto un divieto di sosta sui soli stalli a parcheggio che circondano l'edificio oggetto di intervento. Questo provvedimento è stato necessario per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza e agevolare la circolazione dei mezzi impegnati nel cantiere.

Inoltre, è stato istituito un restringimento della carreggiata lungo Viale Matteotti, dall'accesso vicino ai civici 35-37-39 fino a circa metà della palazzina con accesso dal civico 43g-h-i. La percorrenza avverrà con un senso unico alternato nel primo tratto e successivamente con senso unico come attualmente nell'intero anello che circonda l'edificio.

Al fine di garantire la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti, è stata ridotta la larghezza della pista ciclabile presente tra i civici 37 e 51, con obbligo di percorrenza a doppio senso ma con senso unico alternato. Inoltre, è stato interdetto il passaggio pedonale sul marciapiede di Viale Matteotti tra i civici 37 e 49, con indicazioni percorso alternative attraverso gli attraversamenti pedonali presenti nei pressi.

La zona del cantiere è stata recintata per garantire la sicurezza pubblica, e tutta la segnaletica verticale è stata spostata all'esterno della recinzione per garantire la visibilità agli utenti.

Queste misure temporanee sono necessarie per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza e minimizzare i disagi per i residenti e gli utenti della zona. Si invita pertanto alla massima collaborazione durante tutto il periodo di realizzazione del progetto, che porterà notevoli benefici alla comunità una volta completato.

"Il progetto di demolizione e ricostruzione dell'ex-stamperia in Viale Matteotti non prevede la realizzazione di un ostello, contrariamente a quanto erroneamente riportato in alcune informazioni strumentali – sottolinea il sindaco Giacomo Cucini -. Vorrei chiarire che la struttura sarà destinata a ospitare tre moduli abitativi di dimensioni ridotte, integrati con aree comuni, con l'obiettivo di favorire forme di co-housing sociale o di mettere a disposizione spazi per ospitare studenti o artisti. In aggiunta, sarà presente una sala conferenze e uno spazio polifunzionale per laboratori, workshop e corsi di formazione. La vicinanza alla stazione ferroviaria e la posizione centrale di Certaldo nel territorio toscano renderanno questi moduli abitativi una soluzione ideale per coloro che devono svolgere studi legati al patrimonio artistico e culturale della regione e cercano una residenza temporanea o una sistemazione per studenti. I locali al piano terra saranno totalmente accessibili al pubblico e dotati di servizi igienici adeguati, mentre sarà presente un ascensore per garantire l'accessibilità al secondo livello dove si trova una delle tre unità abitative sviluppate su un unico livello”.