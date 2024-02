Allarme bomba nella filiale Intesa Sanpaolo in via Pievano Rolando a Empoli. Gli uomini del commissariato di Empoli sono sul posto per monitorare la situazione. Sul posto anche la polizia municipale dell'Unione dei Comuni.

La banca è stata evacuata per svolgere le dovute verifiche. L'allarme sarebbe rientrato intorno alle ore 10.30.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO