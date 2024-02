Alleanza Verdi Sinistra per Campatelli sindaco a Certaldo

L’Alleanza Verdi e Sinistra sarà presente anche a Certaldo a sostegno del candidato del centro sinistra Giovanni Campatelli alle prossime elezioni amministrative. L’Alleanza, nata nel 2022 su iniziativa di Sinistra Italiana ed Europa Verde, è presente in Parlamento e nei principali comuni dell’area metropolitana, dove rappresenta il riferimento più importante per le istanze di sinistra e ambientaliste nell’ambito del centrosinistra.

A Certaldo sarà Carmine Aliberti, veterinario, già consigliere comunale da indipendente di sinistra e assessore durante il mandato Campinoti, a coordinare il comitato promotore in vista della presentazione della lista alle prossime elezioni comunali.

“La presenza di AVS in questa tornata elettorale è un passaggio molto importante - dicono Diana Kapo , segreteria provinciale e Nicola Ferraro coordinatore Empolese Valdelsa - Potersi presentare insieme a Europa Verde all’interno di una coalizione progressista e di sinistra a sostengo del sindaco Giovanni Campatelli significa dare forza alle proposte programmatiche in due ambiti fondamentali per il nostro tempo. Giustizia sociale e giustizia ambientale sono le grandi sfide di oggi, sfide ineludibili perché le conseguenze della crescita inaccettabile delle diseguaglianze e dell’emergenza climatica sono sotto gli occhi di tutti. Insieme ad Europa Verde, Sinistra Italiana ha costruito un’agenda programmatica che è già parte del programma sottoscritto con la coalizione e che attraverso AVS non potrà che rafforzarsi”.

“Insieme a Carmine Aliberti, referente comunale di Sinistra Italiana - proseguono - abbiamo avviato da tempo un lavoro importante sul territorio di Certaldo, un lavoro che continua e non dovrà limitarsi alla presentazione di una lista alle elezioni, ma alla costruzione di uno spazio di buona politica aperto a tutte e tutti”.

In vista dell’evento di presentazione programmato per le prossime settimane, Alleanza Verdi Sinistra sarà presente tutti i mercoledì al mercato settimanale per far conoscere il proprio programma e raccogliere contributi e idee.

Fonte: Sinistra Italiana - Ufficio stampa