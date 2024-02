Avenged Sevenfold tornano in Italia: unica data al Firenze Rocks

Dopo i Tool, Firenze Rocks svela il secondo grande nome che calcherà il palco della Visarno Arena. Il prossimo giovedì 13 giugno 2024 gli Avenged Sevenfold infiammeranno il pubblico di Firenze Rocks con uno show spettacolare.

Un attesissimo ritorno dopo sei anni dalla loro ultima esibizione in Italia, proprio sul palco della Visarno Arena, per trasmettere nuovamente ai propri fan l’energia e la potenza sonora che li rappresenta. La data a Firenze Rocks sarà l’unica tappa nel nostro Paese.

Gli Avenged Sevenfold hanno continuato a mantenere la loro posizione come una delle band metal più influenti e innovative con l'uscita del loro ottavo album in studio, "Life Is But a Dream…", pubblicato il 2 giugno 2023. Scritto e registrato nell’arco di quattro anni, è stato ispirato dagli scritti e dalla filosofia di Albert Camus, mostrando come la band sia totalmente radicata nell’esistenzialismo e nell’assurdismo.

Si confermano un punto di riferimento d'avanguardia nella musica metal, non solo per la loro innovazione sonora, ma anche per le loro straordinarie esibizioni dal vivo. La combinazione di tecnologia e performance dal vivo è diventata un marchio distintivo degli Avenged Sevenfold, offrendo agli spettatori esperienze memorabili e coinvolgenti.

I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 21 febbraio per gli utenti iscritti a My Live Nation su livenation.it e sull’app Firenze Rocks. La vendita generale dei biglietti sarà invece aperta dalle ore 10:00 di giovedì 22 febbraio su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.it.

AVENGED SEVENFOLD

Ad oggi, gli Avenged Sevenfold hanno venduto oltre 10 milioni di album in tutto il mondo e si sono aggiudicati due primi posti consecutivi nella classifica Top 200 Albums di Billboard (Nightmare del2010 e Hail To The King del 2013), oltre a più di un miliardo di visualizzazioni video e un miliardo di streaming su Spotify, nonché diversi singoli al primo posto nelle radio di musica rock. La band (composta da M.Shadows, Synyster Gates, Zacky Vengeance, Johnny Christ e Brooks Wackerman) è altrettanto nota per gli spettacolari concerti, per aver fatto il tutto esaurito nelle arene e per essere stata headliner nei più prestigiosi festival rock del mondo, oltre che per essere sempre all'avanguardia per quanto riguardai rapidi cambiamenti tecnologici, le tappe culturali e i nuovi modi di coinvolgere le comunità. Gli A7X sono attualmente in tour a supporto del loro nuovo album, Life Is But A Dream...

FIRENZE ROCKS

Firenze Rocks, festival prodotto da Live Nation Italia in collaborazione con Le Nozze di Figaro, porta nel capoluogo fiorentino il meglio del rock mondiale. Negli anni il festival ha ospitato artisti quali Green Day, Metallica, The Cure, Guns N’ Roses, Foo Fighters, Aerosmith, Ed Sheeran, Muse, Red Hot Chili Peppers, The Who. Grande Musica, e molto altro alla Visarno Arena di Firenze, per un evento senza pari che attrae ogni anno decine migliaia di fan provenienti da ogni angolo d’Italia e del globo, confermandosi uno tra i maggiori festival europei e punto di riferimento della scena live.