Campagna di tesseramento della Misericordia di Empoli: obiettivo superare i 7.200 soci del 2023

Torna come ogni anno la campagna di tesseramento soci della Misericordia di Empoli: un contributo fondamentale per sostenere le tantissime attività che l’Arciconfraternita empolese mette in azione sul territorio al fianco dei più fragili e bisognosi.

La Misericordia di Empoli, da sempre impegnata nell'opera di carità e solidarietà, si affida al contributo prezioso dei suoi soci per poter continuare a garantire servizi essenziali e supporto a coloro che si trovano in situazioni di difficoltà. Diventare soci significa infatti entrare a far parte di una grande famiglia e partecipare in modo attivo e concreto alla realizzazione di servizi e attività, nell’ottica costante di portare un aiuto a chi si trova in uno stato di disagio anche momentaneo. Le quote associative rappresentano un investimento diretto nella costruzione di un tessuto sociale più solido e inclusivo, consentono inoltre all'Arciconfraternita empolese di ampliare e potenziare le tante attività di ascolto, supporto e accoglienza oltre all’assistenza sanitaria, sociale e formativa.

Grazie ai suoi oltre 7.200 soci dell’anno 2023 (266 in più rispetto al 2022) la Misericordia di Empoli ha potuto garantire servizi fondamentali che hanno fatto la storia dell’Arciconfraternita come: i trasporti socio sanitari a tariffe agevolate, il servizio Lifecare di assistenza domiciliare socio-sanitaria, la protezione civile, una delle realtà operative di maggiore specializzazione nel campo sanitario in tutta l’area Empolese-Valdelsa o supportare l’Emporio Solidale, un supermercato dove le famiglie più bisognose possono fare gratuitamente la spesa.

Il Governatore della Misericordia di Empoli, Pier Lugi Ciari, sottolinea l'importanza del coinvolgimento dei cittadini e dell'intera comunità nella quotidiana azione dell'Arciconfraternita: "Il tesseramento annuale è un momento molto importante per tutti noi, un momento per guardarci negli occhi, ringraziare chi è con noi da anni e naturalmente dare un caloroso benvenuto a chi si avvicina per la prima volta. Ogni anno c’è bisogno di nuova linfa vitale per fare sempre di più, e sempre meglio. La solidarietà è il cuore pulsante della nostra associazione. Con il tesseramento soci 2024, invitiamo tutti coloro che condividono i nostri valori di altruismo e impegno sociale a unirsi a noi nel promuovere il benessere e la dignità di ogni persona”.

Il tesseramento alla Misericordia di Empoli è aperto a tutti coloro che vogliono dare un contributo tangibile: la quota di iscrizione è pari a 25 euro annui. La tessera di socio consente inoltre di beneficiare di agevolazioni per tutti i servizi dell’Arciconfraternita come i trasporti socio sanitari con ambulanza o con mezzi attrezzati, i servizi infermieristici, le visite presso gli ambulatori medici specialistici a Empoli e Sovigliana, oltre a scontistiche nei tanti negozi e attività convenzionate come assicurazioni, farmacie e librerie.

Per maggiori informazioni su come diventare socio e sulle modalità di adesione, è possibile contattare direttamente la sede di via Cavour 32 a Empoli o sul sito web della Misericordia di Empoli nella sezione dedicata “Diventa Socio”.

Fonte: Misericordia di Empoli - Ufficio stampa