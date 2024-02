Cèramica 2024: si cercano espositori per la mostra mercato

Torna Cèramica, nel format già sperimentato negli anni corsi. Tre giorni in cui Montelupo si trasformerà in Città Cantiere, spazio di creatività con un evento unico che ruota attorno alla materia prima ceramica e che prevede un incontro tra arte, design, artigianato durante un programma di mostre mercato, residenze artistiche e scambi internazionali, workshop, talk, performance, mostre e eventi culturali per molte tipologie di pubblico, la prestigiosa presenza di artisti internazionali, le attività della Scuola della Ceramica e del centro ceramico sperimentale, laboratori e iniziative rivolte alle famiglie.

Già definite anche date ed orari. La manifestazione avrà luogo il 21-22-23 giugno e gli orari di apertura saranno venerdì dalle 17.00 alle 24.00; sabato e domenica 10.00-13.00 / 17.00-24.00.



Elemento centrale sarà la mostra mercato a cui sono invitati a partecipare artisti e artigiani da tutta Italia e dall’estero con l’obiettivo di valorizzare e promuovere la lavorazione artigianale e artistica della ceramica e sensibilizzare la cittadinanza verso la ricchezza della lavorazione ceramica identitaria del territorio e della storia di Montelupo.



I risultati della manifestazione relativi al 2023 sono un buon biglietto da visita anche per la prossima edizione: gli ingressi al Museo e alle mostre allestite in occasione della manifestazione sono stati oltre 6000. Gli espositori sono stati 34 di cui 22 esterni, 8 di Montelupo, 4 provenienti dalle città della Ceramica e 2 internazionali.



“Complimenti anche per tutte le attività che si sono viste muoversi nelle vie...le persone parlavano in modo positivo del paese così vivo!”. Questo uno dei commenti raccolti da chi ha preso parte alla mostra mercato 2023.



È stato pubblicato in questi giorni un bando, la cui scadenza è fissata al 30 aprile per la ricerca di espositori.

Alla domanda devono essere allegati:

• una breve descrizione dell’attività;

• documentazione fotografica della produzione (max 5 foto);

• fotocopia di un documento di identità in corso di validità.



Il comune di Montelupo offre agli espositori, compresi nella quota di partecipazione: un gazebo, corrente elettrica, tavoli, pannelli identificativi, servizio gratuito di pranzo e cena nei giorni di allestimento e della manifestazione, visite gratuite ai Musei di Montelupo e incontri di approfondimento pensati appositamente per i ceramisti partecipanti su tematiche artistiche e tecniche con esperti del settore.

Per tre giorni, ceramisti da tutta Italia si incontreranno qui.



Il bando completo è disponibile sul sito del Comune.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Eventi: 0571/917594-546; eventi@comune.montelupo-fiorentino.fi.it.

Gli eventi più strettamente legati alla produzione artistica e ceramica saranno corredati da attività di animazione, spettacoli, punti ristoro, visite guidate al territorio.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa