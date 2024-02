Crollo cantiere a Firenze, al vaglio i corsi di formazione sulla sicurezza

Procedono le indagini sul crollo nel cantiere di Firenze in via Mariti. Al vaglio, anche i documenti sui corsi di formazione inerenti alla sicurezza sul lavoro che le ditte devono organizzare per i propri dipendenti.

Nell’inchiesta per omicidio colposo plurimo e disastro colposo, condotta dalla procura di Firenze, è coinvolto anche il Dipartimento di Prevenzione della Asl Toscana Centro, che avrebbe raccolto documenti nel cantiere e preso testimonianze dei tecnici per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza sul lavoro.