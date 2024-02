Crollo Firenze, un escavatore per le ricerche dell'ultimo operaio. Deturpato cartello Esselunga: "Vita operai sottocosto"

Un piccolo escavatore è stato sollevato con una gru e abbassato all'interno del cantiere di via Mariti a Firenze, dove si stanno concentrando le ricerche dell'operaio disperso dopo il crollo di venerdì scorso. Le operazioni, complesse e condotte dai vigili del fuoco, hanno visto l'aggancio meticoloso dell'escavatore alla gru, rimanendo in aria per circa cinque minuti prima di essere depositato nell'area di ricerca.

Nel frattempo, in via Dino Del Garbo, non lontano dal cantiere, sulla pensilina di una fermata dell'autobus con una pubblicità dell'Esselunga, il logo dell'azienda è stato modificato, sembrando colare sangue. La pubblicità, che inizialmente parlava di prodotti "sottocosto", ora include la frase "la vita degli operai" con la parola "sottocosto" sostituita da "disastro", formando così "disastro incredibile".