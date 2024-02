Elezioni Calenzano, Italia Viva presenta una sua lista

Italia Viva si presenterà a Calenzano alle prossime amministrative di giugno con una propria lista.

Nei mesi scorsi abbiamo avviato un percorso di dialogo con le varie realtà calenzanesi che ci ha permesso di valutare attentamente la situazione della città. Un lavoro che non si fermerà. Vogliamo portare in campagna elettorale l'idea di una realtà aperta alle opportunità, non ancorata sui NO a prescindere e improntata su uno sviluppo, certo sostenibile, che abbia come scopo principale il benessere sociale ed economico dei cittadini. Ci vedrete in campagna elettorale, e soprattutto nei prossimi 5 anni, come siamo sempre stati: con le nostre idee chiare, col nostro linguaggio pragmatico e con la promessa di dire sempre la verità alla gente di Calenzano.

Mosse da tali motivazioni, già tante persone ci hanno espresso la loro disponibilità per affrontare insieme questo percorso difficile ma al tempo stesso entusiasmante: mettere Calenzano al centro. Proseguiremo questo cammino nelle prossime settimane, col coinvolgimento di tutti quei cittadini che hanno voglia di un vero cambiamento, che non si ritrovano piú nel populismo e nel sovranismo di destra e sinistra e che credono a una politica riformista incentrata sul realismo e il pragmatismo che ci contraddistingue.

Contattateci tramite l'indirizzo email italiavivacalenzano@gmail.com o attraverso la pagina Facebook di Italia Viva Calenzano. Una prima occasione di incontro in presenza sarà invece mercoledí 28 febbraio dalle ore 20,00 presso il Circolo La Concordia, in Via del Saccardo 50, per un'assemblea pubblica aperta a tutti coloro che vogliano dare il proprio contributo in questa affascinante sfida.

Fonte: Italia Viva Calenzano