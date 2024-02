Elezioni Empoli, come iscriversi alle liste

Sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 si svolgeranno le consultazioni elettorali per l'elezione dei membri spettanti all'Italia nel Parlamento Europeo, per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Empoli. Si potrà votare in entrambe le giornate di sabato 8 giugno dalle ore 14 alle ore 22 e di domenica 9 giugno dalle ore 7 alle ore 23.

Potranno votare per le elezioni del Parlamento europeo elettrici ed elettori italiani residenti a Empoli, nonché cittadine e cittadini dell'Unione Europea anch'essi residenti nel Comune di Empoli già iscritti o che abbiano presentato richiesta di iscrizione nella prevista lista elettorale aggiunta entro la data dell'11 marzo 2024. Il cittadino comunitario che presenta domanda di iscrizione nelle liste aggiunte italiane è ammesso a votare per i rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo.

Potranno votare per le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale di Empoli elettrici ed elettori italiani residenti a Empoli, nonché cittadine e cittadini dell'Unione Europea anch'essi residenti nel Comune di Empoli già iscritti o che abbiano presentato richiesta di iscrizione nella prevista lista elettorale aggiunta entro la data del 30 aprile 2024.

La modulistica per l'iscrizione alle liste aggiunte è disponibile cliccando sul link https://www.comune.empoli.fi.it/procedimento-richiesta-liste-elettorali-cittadini-comunitari .