“Figline&Incisa Informa”, prima uscita 2024 del periodico del Comune

Prima uscita del 2024 per “Figline&Incisa Informa”, il periodico di informazione del Comune distribuito in versione cartacea in tutte le case dei residenti ma sfogliabile e consultabile anche online.

Tra i temi approfonditi nel numero 16, ampio spazio è stato dato alle frazioni e alla scuola (tra edilizia scolastica e i percorsi educativi per i vari ordini e gradi), con alcuni altrettanto rilevanti focus su digitale, rivitalizzazione dei centri cittadini ed eventi previsti per il prossimo 8 marzo.

Come detto, “priorità” alla scuola con i (vecchi e nuovi) progetti scolastici, in cui gli studenti degli istituti di Figline e Incisa sono coinvolti nel corso in questo anno scolastico: da Love Lab+ per l’educazione all’affettività fino a “Sbullònati” per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo, passando per le lezioni di educazioni stradale e i percorsi di educazione alimentare. Spazio anche agli interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, a partire da quello ben noto che ha riguardato le scuole medie “Leonardo da Vinci” (con il rientro in classe per gli studenti previsto per il 4 marzo), a cui si aggiunge la completa riqualificazione energetica della scuola dell’Infanzia di via Piave.

Grande attenzione poi al percorso di partecipazione riservato alle frazioni e avviato dall’Amministrazione nel 2021, con l’obbiettivo di ascoltare e concordare con i residenti (anche grazie ad un bilancio partecipato) progetti di riqualificazione, l’acquisto di arredi o la realizzazione di iniziative pubbliche ed eventi. Nella sezione dedicata, è stato fornito quindi un quadro dettagliato degli interventi conclusi o in corso nelle dodici frazioni di Figline e Incisa e previsti proprio dal bilancio partecipato.

Due interessanti focus sono stati inoltre dedicati alla rivitalizzazione dei centri cittadini, con il nuovo bando del progetto “ConCentriAmoci” per promuovere nuove aperture, e al digitale, in particolare al Punto digitale facile: un nuovo servizio comunale, finanziato dalla Regione Toscana e inserito nell’ambito di un’ampia e prolungata esperienza a tema del Comune, che rappresenta un utile aiuto per tutti coloro che hanno difficoltà ad utilizzare il web e ad accedere alla rete attraverso i vari dispositivi.

Ultimo ma non meno importante, il focus dedicato alle iniziative per l’8 marzo, Giornata internazionale della donna, con un programma che durerà per tutto il mese di marzo con passeggiate letterarie, scaffali tematici, approfondimenti e attività di sensibilizzazione.

Infine, come di consueto, il periodico si chiude con info di pubblica utilità, bandi attivi e numeri utili, da tenere sempre a portata di mano per segnalazioni, richieste informative e altre necessità quotidiane.

La retrocopertina di questo numero è riservata alle due fermate ferroviarie presenti sul territorio, con una nuova illustrazione firmata come sempre da Nicola Giorgio. Si tratta del 16° e ultimo tassello del “puzzle” che, insieme alle retrocopertine pubblicate nei numeri precedenti di Figline e Incisa Informa, compone un’unica illustrazione dedicata a Figline e Incisa. I lettori potranno quindi già sbizzarrirsi nel cercare di dare forma all’illustrazione pensata da Nicola Giorgio ma, se non dovessero riuscirci, basterà attendere il prossimo numero del periodico dove verranno svelate le linee guida per rimettere insieme l’immagine globale.

Si ricorda che è possibile leggere il nuovo numero di Figline & Incisa Informa anche online a questo indirizzo.

Fonte: Comune di Figline e Incisa Valdarno - Ufficio Stampa