Giornata nazionale degli alberi, trekking urbani con gli studenti alla scoperta di biodiversità e ecosistemi

Le attività in programma per la “Giornata nazionale degli alberi” proseguono con i trekking urbani in città alla scoperta della biodiversità e degli ecosistemi. Protagonisti studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo grado di Empoli. Le iniziative che cominceranno domani, mercoledì 21 febbraio e continueranno giovedì 22 e venerdì 23 febbraio 2024, rientrano nell’ampia programmazione denominata “Due Stagioni per l’Ambiente”, promosso dal Comune di Empoli con la collaborazione nonché il coinvolgimento di numerose associazioni ed enti che operano sul territorio empolese.



FOCUS - Domani e giovedì, sette classi della scuola secondaria di 1° Busoni, guidati dai Carabinieri Forestali del nucleo di Empoli e dai volontari dell’associazione Cetras, faranno esercizio di biodiversità ed ecosistemi urbani. Il tema è di grande rilevanza. Di fondamentale importanza per proteggere e gestire gli ecosistemi e la biodiversità sono le aree e i corridoi verdi, che collegano città e campagna.

Per questa ragione sono stati proposti dei trekking lungo connessioni e aree verdi della città di Empoli, al fine di osservare la varietà di specie vegetali e animali e ricordare quali siano le azioni anche individuali che possono produrre effetti positivi e quali quelle che determinano effetti negativi.



L'itinerario del 22 e 23 febbraio, con partenza dalla scuola Busoni, è rappresentato da viale Buozzi e il Parco della Rimembranza. Nel corso della passeggiata saranno affrontati i concetti di biodiversità urbana e di ecosistema e sarà ricordata l'importanza dei parchi urbani.

Inoltre, verranno proposte delle esercitazioni come quella di orientamento carta topografica a mezzo di bussola, la raccolta di elementi vegetali e foto agli animali e le misurazioni con cavalletto dendrometrico che porteranno i carabinieri forestali.



Lungo il percorso è presente la sede di Ce.t.r.a.s, Centro di recupero avifauna selvatica. Per finire la visita al Parco della Rimembranza, dove sarà possibile compiere una serie di osservazioni: i grandi alberi, la produzione dei funghi e l'effetto lettiera.



Il 5 aprile 2024 toccherà alla scuola secondaria di 1° Vanghetti. In questo caso le classi partecipanti saranno quattro ed i trekking urbani, sempre con partenza dalla scuola, si concluderanno al Parco di Serravalle.



PROMOTORI DELLA RASSEGNA “DUE STAGIONI PER L’AMBIENTE – Comune di Empoli in collaborazione con associazione Legambiente Empolese Valdelsa - Plastic Free OdV Onlus, Consorzio di Bonifica Medio Valdarno, associazione Amici Animali Ambiente Gruppo Arca ETS, associazione Aristogatti, associazione Golem, associazione Ce.T.R.A.S., Carabinieri forestali, fondazione Angeli del Bello.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa