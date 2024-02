Giornate formative al Circolo Tennis Villanova sull'importanza del defibrillatore

I defibrillatori sono importanti, ma saperli usare lo è anche di più. Ne è convinto il Circolo Tennis Villanova dove il mese scorso una persona è stata salvata non solo grazie a questo apparecchio posto nel Circolo, ma anche alla presenza di chi era in grado di utilizzarlo.

Per questo il CTV ha promosso, in collaborazione con la Misericordia di Empoli, due incontri formativi, che si sono svolti nei giorni scorsi, riguardanti il primo soccorso e l’utilizzo del defibrillatore BLS-D (Basic Life Support and Defibrilation), fornendo la possibilità a tutti i suoi Soci di partecipare gratuitamente.

"Nessuno vorrebbe mai trovarsi di fronte ad una situazione di emergenza come quella capitata a metà gennaio – dichiara Francesco Fabbri, Presidente del CTV – il nostro circolo è fornito di un defibrillatore e in quella occasione una vita è stata salvata grazie allo strumento e alla presenza di chi sapeva usarlo. Abbiamo pensato che fosse giusto estendere la conoscenza sull’uso del defibrillatore, organizzando un percorso di formazione che consentisse al maggior numero di soci di acquisire gli elementi necessari".

Il Circolo Tennis Villanova è così convinto dell’importanza di sensibilizzare i soci, che questo primo corso formativo non resterà isolato, è infatti intenzionato a dare continuità all’idea, proponendo stabilmente, ogni anno, un percorso di formazione con l’intento di accrescere il numero di chi sa usare il defibrillatore e di ridurre così le probabilità che un malore si trasformi in tragedia.

"L’occasione di salvare una vita non si cerca, ma capita - aggiunge il Presidente - dobbiamo fare del nostro meglio perché non ci trovi impreparati".

Fonte: Circolo Tennis Villanova