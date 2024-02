Pista ciclabile, il M5S al centrodestra: "Ambientalisti si nasce, non si diventa"

Negli ultimi giorni non si è fatto altro che parlare degli ultimi risvolti in merito alla realizzazione della pista ciclo-pedonale in Viale Colombo a Fucecchio e della fantomatica Commissione d’Indagine richiesta dalle forze politiche di destra. Oggi, infatti, le forze di destra fucecchiesi, sventolano improvvisamente e, certamente per casualità a pochi mesi dalle elezioni amministrative, la bandiera di ambientalisti preoccupati per la pista ciclo-pedonale e per il futuro parcheggio sotterraneo.

Facciamo chiarezza.

Le forze di destra hanno richiesto in Consiglio Comunale una Commissione d’indagine per “indagare” appunto sulla realizzazione della pista ciclabile di Fucecchio, dichiarandosi l’unica forza politica che si batte contro gli errori della maggioranza. Si dà il caso però, che tale Commissione d’indagine, da me per tal motivo non appoggiata, non abbia niente di concreto, se non quello di sollevare un inutile polverone che non porterà alcun frutto, ma solo l’ennesima confusione.

Le forze di destra, infatti, fino ad oggi non hanno mai presentato alcuna richiesta di accesso agli atti al Comune di Fucecchio (ne ho le prove cartacee), in merito al progetto sulla pista ciclabile, primo passo fondamentale per poter avere una contezza effettiva di qualsiasi opera. Tante parole, ma pochi fatti.

Del resto, non ho mai creduto ad una politica fondata su scelte mirate alla propaganda elettorale da parte soprattutto di chi, fino a poco tempo fa proponeva il traforo del Montalbano e di chi vota un partito nazionale come Fratelli d’Italia che mira alla realizzazione del Ponte di Messina e che ha approvato il “Decreto Asset", che riduce le zone verdi con doppie autorizzazioni, concedendo nuove possibilità di tagliare alberi in luoghi storici e protetti con minor vincoli ed impoverendo sempre di più i nostri boschi.

Il Movimento 5 Stelle lavora sul tema della pista ciclo-pedonale in modo concreto e da tempo.

Non solo ho fatto una vera richiesta di accesso agli atti per visionare il progetto con mano, ma nel tempo, oltre ad aver presentato mozioni in merito al taglio degli alberi di Viale Colombo, ho fatto personalmente richiesta agli uffici in merito all’eventuale progetto futuro di tagliare nuovi alberi, oltre a quelli già tagliati in origine e mi è stata data garanzia documentata che ciò non è in programma.

Io ed il mio gruppo stiamo porgendo comunque attenzione, grazie ai nostri tecnici attivisti, al proseguimento dei lavori sia da un punto di vista strutturale, che sul benessere di alcuni alberi che risultano soffocati dal cemento e presto, se sarà necessario, presenterò nuove mozioni sul punto.

Da sempre ho perseguito una politica fondata sulla tutela dell’ambiente e della natura a 360 gradi. A livello comunale mi sono sempre distinta per mozioni ed interrogazioni contro le cementificazioni, per contestare opere impattanti come l’inceneritore, contro l’apertura di un nuovo locale della multinazionale Burger King a Fucecchio e la realizzazione e la costruzione di superflui nuovi supermercati e tanto altro. Mi sono attivata personalmente per recarmi sul posto quando sono stati fatti tagli di alberi in Via Tea, in Piazza La Vergine per controllare la presenza o meno di nidificazioni.

Dove sono state le forze di opposizione di destra, che si professano ora ambientaliste, in tutti questi mesi? Dov’erano le forze di opposizione di destra mentre il Movimento 5 Stelle si trovava in prima fila alle manifestazioni e agli incontri a tema green? Alla manifestazione contro l’inceneritore, contro il raddoppio ferroviario Empoli-Siena, a quelle sul Keu e alla manifestazione ambientalista “amici del padule” a Montecatini Terme?

Con il Movimento 5 Stelle Empolese Valdelsa abbiamo lavorato per affrontare il tema in più sedi, compreso l’evento da noi organizzato con l’ex Ministro dell’Ambiente Sergio Costa. Ambientalisti si nasce, non si diventa per l’occasione.

Creare una Commissione d’indagine per convincere i cittadini che si stia lavorando bene non basta, servono contenuti concreti e serve agire veramente, non solo mediaticamente.

Colgo l’occasione per invitare tutti i cittadini all’evento che abbiamo organizzato con il Movimento 5 Stelle Empolese Valdelsa che si terrà sabato 24 febbraio, ore 16:30, a Empoli, Palazzo Pretorio, dove si tratterà proprio del tema taglio degli alberi e rischi per ambiente e salute. Ne parleremo insieme. Vi aspettiamo!

Fabrizia Morelli, consigliera comunale Movimento 5 Stelle Fucecchio