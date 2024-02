Pulizia delle banchine stradali, a Fucecchio al via un nuovo intervento

La scorsa settimana ha preso il via a Fucecchio un nuovo intervento di pulizia delle banchine stradali all’interno del servizio accessorio realizzato da Alia Servizi Ambientali su richiesta del Comune. L’intervento riguarda diverse strade del capoluogo e delle frazioni, sia comunali che provinciali, e si pone l’obiettivo di mantenere il decoro della città a fronte dei comportamenti di inciviltà di coloro che utilizzano le banchine stradali come discariche a cielo aperto.

Iniziando dal capoluogo sono interessate via del Ronzinello, via dei Cerchi, via di Stieta, via Padre Vincenzo Checchi, viale Colombo, via Mattei, via della Querciola, via di Burello e la pista ciclabile in via Fiorentina. Spostandosi verso San Pierino l’intervento riguarda invece via Sanminiatese, via Meucci, via del Pino, via delle Viole, Sr 436 fino al confine con San Miniato, Sp 11 dal confine con Cerreto Guidi fino all’incrocio con la Sr 436 e da qui all’incrocio con la Sp 15. Spostandosi verso nord, sono interessate la Sp 15 da Ponte a Cappiano al confine con Altopascio e Chiesina Uzzanese (inclusa la circonvallazione di Galleno), la Sp 60 da località Biagioni a Le Vedute, via Pesciatina da Le Vedute al confine di provincia e da Vedute a località Ferretto, via delle Cerbaie dall'intersezione con via Pesciatina a località Cavallaia attraversando la frazione di Massarella, via Ramoni, via Montebono, via Poggio Osanna, via di Rimedio e via Salanova.

"Un intervento per difendere il decoro delle nostre strade - commenta il sindaco Alessio Spinelli - dai troppi automobilisti che gettano rifiuti dalle auto arrecando un danno sia ambientale che di immagine al nostro territorio. Una battaglia sul campo che cerchiamo di accompagnare a una battaglia culturale che si combatte quotidianamente nelle scuole per far in modo che le nuove generazioni crescano con una coscienza ecologica ben diversa dalla nostra".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa