Ricorsi per nidi di Empoli, Fp-Cgil: "Con qualunque gestore, garantire continuità lavorativa"

Come Fp Cgil chiediamo che vengano garantiti i diritti di tutto il personale attualmente impiegato nei servizi nidi d'infanzia Il Melograno, Il Piccolo Mondo, La casa dei canguri, Trovamici, i servizi di integrazione pomeridiana Nido più e Zeroseipiù e il servizio educativo Trovamici Ciaf appaltati dal Comune di Empoli.

Qualunque sia la scelta del Comune, chiunque sia il prossimo gestore dei servizi chiediamo che vengano fatti tutti i passaggi per garantire la continuità lavorativa ed educativa in un settore così delicato come quello dei servizi all'infanzia.

(Questa la risposta della Fp-Cgil in seguito alla notizia della sentenza del Consiglio di Stato che annulla l'affidamento dei servizi sopra elencati alla cooperativa Orsa e li riconsegna all'Ati guidata dal Consorzio COeSO di Empoli)