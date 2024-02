Riqualificazione vecchio Ospedale San Giuseppe, Barnini: "Sarà un vero urban center"

È entrato nel vivo a Empoli il cantiere di recupero del vecchio ospedale San Giuseppe, lato via Roma.

Sei milioni e 500mila euro di investimento, di cui 5 milioni vengono dal PNRR, per restituire ai cittadini circa 3500 metri quadri di spazi pubblici dove troveranno sede la scuola di musica, il museo paleontologico, uno spazio gioco per bambini, servizi sociali e servizi dedicati alla mobilità urbana.

"Un vero e proprio urban center che darà l’ultima e decisiva spinta al rilancio e alla riqualificazione con funzioni pubbliche del centro della città - scrive il sindaco di Empoli Brenda Barnini -. Questo intervento completa e integra quello in fase di conclusione della parte del vecchio ospedale che guarda via Ridolfi e diventa un tutt’uno con Palazzo Leggenda come Polo dei servizi, della cultura e dell’educazione".

"Era la sfida più grande di questi anni di amministrazione - prosegue la prima cittadina - e abbiamo cercato di cogliere tutte le opportunità di finanziamento europeo per vincerla. La prima cosa che verrà realizzata sarà la scala di accesso che vedete nel rendering sotto che collega via Roma con l’edificio".

"La sorpresa bella nel momento in cui è stato demolito il terrapieno è stata ritrovare dei contrafforti della cerchia muraria più esterna della città. Rigenerazione urbana, storia, restauro, nuova vita agli spazi e creazione di nuove occasioni di crescita delle relazioni della comunità".