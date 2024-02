Sopralluogo della Lega al ponte vecchio di San Pierino

La Lega C'è è il titolo dell'iniziativa organizzata per domani 21 febbraio a Fucecchio dalla locale Sezione del Carroccio, guidata da Marco Cordone. In questa data, i militanti leghisti, ascolteranno la cittadinanza tutta, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 circa, presso un'apposita postazione ubicata in piazza XX Settembre, all'ingresso del mercato settimanale. In merito il Segretario di Fucecchio e Consigliere della Lega, Marco Cordone, dichiara: "Le persone hanno capito che noi siamo politici tra la gente, politici che cercano di impegnarsi parecchio sul territorio, a prescindere dal momento elettorale. Per esempio, pochi giorni fa abbiamo fatto un sopralluogo al vecchio ponte di San Pierino perché numerosi cittadini ci hanno chiesto informazioni sul fatto che la viabilità del ponte è a senso unico alternato, regolamentata da un semaforo; i cittadini vogliono sapere cosa accadrà, se ci saranno lavori di manutenzione, quando gli stessi inizieranno, se verrà cambiata la viabilità e se sarà previsto che da lì passi la pista ciclabile che dovrebbe portare alla stazione ferroviaria. Riteniamo che certe risposte vadano date a prescindere dalle competenze comunali perché comunque la dinamica territoriale incide sulla fattibilità delle opere. Insieme ad alcuni miei collaboratori/collaboratrici come Elisa Gini, Stefano Cartocci (Vicesegretario), Andrea Frino, Marco Vinicio Bonaccorsi, Eduardo Lambiase e Manuel Auseretti, ho l'entusiasmo di dire che noi ci siamo e ci saremo per il bene della nostra città di Fucecchio e cercheremo di dare una mano ove sarà possibile, per risolvere i problemi del territorio. Non parole ma fatti!".-

Fonte: Ufficio Stampa