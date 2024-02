Sospesa attività di un'azienda edile del Cuoio, non aveva elaborato piano di sicurezza nel cantiere

Si fanno sempre più frequenti i controlli in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, anche alla luce della tremenda tragedia avvenuta a Firenze. I carabinieri della compagnia di San Miniato sono intervenuti assieme all'Ispettorato del Lavoro di Pisa in un cantiere del circondario. Il titolare della società edile è stato denunciato in stato di libertà per non aver redatto il Piano operativo di sicurezza nel cantiere. Si tratta di un documento obbligatorio che tutte le imprese esecutrici di lavori devono redigere prima di iniziare le attività in un cantiere, con l’obiettivo di descrivere le misure preventive e protettive da mettere in atto, all’interno del cantiere stesso, a tutela dei lavoratori. Dopo il provvedimento, i militari hanno sospeso l'attività imprenditoriale, con multe arrivate fino a 5mila euro. La società non potrà riprendere i lavori fin quando non sarà elaborato il Pos richiesto.