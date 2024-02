Spazio al buon usato con il servizio “Nonlobuttovia Mobili” che dà appuntamento al palazzo delle Esposizioni, giovedì 22 febbraio 2024, dalle 10 alle 12.30.

Come dare una seconda vita a mobili e suppellettili da arredo che possono diventare una opportunità per la propria casa, trovando l’occasione giusta. Il servizio è gestito dall’associazione Lilliput di Empoli. Per avere maggiori informazioni sulle varie attività, è possibile contattare il numero 370 3790973.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa